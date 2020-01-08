Cain's Ballroom

Cain's Ballroom will play host to Jason Boland & The Stragglers. Tulsa World file

 Cory Young

Jason Boland & The Stragglers will make a Friday, April 17 visit to Cain's Ballroom as part of the Pearl Snaps 20th Anniversary Tour.

Tickets, which start at $17, go on sale 11 a.m. Friday, Jan. 10 at the Cain's Ballroom box office and online at www.cainsballroom.com.

Jimmie Tramel 918-581-8389

jimmie.tramel@tulsaworld.com

Twitter: @JimmieTramel

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Scene Writer

Jimmie is a pop culture and feature writer at the Tulsa World. A former Oklahoma sports writer of the year, he has written books about former Oklahoma football coach Barry Switzer and former Oklahoma State football coach Pat Jones. Phone: 918-581-8389