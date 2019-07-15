2019 CMT Music Awards - Arrivals

Cain's Ballroom-bound Riley Green is shown arriving at 2019 CMT Music Awards. AP Photo/Sanford Myers

 Sanford Myers

Country music artist Riley Green, who is in the midst of his Get That Man A Beer Tour, is bringing a tour stop to Cain's Ballroom.

Green will perform Thursday, Nov. 21 with special guest Travis Denning.

Tickets go on sale 10 a.m. July 19 at the Cain's Ballroom box office or online at www.cainsballroom.com.

Tickets are $18, plus fees, in advance and $21, plus fees, the day of the show.

Jimmie Tramel 918-581-8389

jimmie.tramel@tulsaworld.com

Twitter: @JimmieTramel

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Scene Writer

Jimmie is a pop culture and feature writer at the Tulsa World. A former Oklahoma sports writer of the year, he has written books about former Oklahoma football coach Barry Switzer and former Oklahoma State football coach Pat Jones. Phone: 918-581-8389