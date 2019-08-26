Cain's Ballroom

Cain’s Ballroom will host Stoney LaRue's return. Tulsa World file

 Christopher Smith

Stoney LaRue is coming back to Cain’s Ballroom and he’s bringing Austin Meade with him.

LaRue will perform Nov. 1 at the historic venue and will be joined by Meade.

Tickets go on sale 10 a.m. Friday, Aug. 30 at the Cain’s Ballroom box office and online at www.cainsballroom.com.

Tickets are $22, plus fees, in advance and $24, plus fees, the day of the show.

Jimmie Tramel 918-581-8389

jimmie.tramel@tulsaworld.com

Twitter: @JimmieTramel

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Scene Writer

Jimmie is a pop culture and feature writer at the Tulsa World. A former Oklahoma sports writer of the year, he has written books about former Oklahoma football coach Barry Switzer and former Oklahoma State football coach Pat Jones. Phone: 918-581-8389