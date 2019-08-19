The blockbuster musical “Hamilton” may be about some of this country’s Founding Fathers, but it’s also very much a story about the women in their lives and the role they played in determining “who tells the story.”

We interview two actresses who have pivotal roles in this musical, which opened Tuesday at the Tulsa PAC.

Oklahoma-native Erin Clemons plays Eliza Schuyler Hamilton, who made certain her husband’s legacy endured, while Nyla Sostre portrays Maria Reynolds, whose relationship with Hamilton nearly brought him to ruin. See pages D6-7.

James D. Watts Jr.

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