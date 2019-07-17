2018 MTV Movie and TV Awards - Arrivals

Cody Ko, left, will join Noel Miller for a Tiny Meat Gang comedy show in Tulsa. In this 2018 photo, Ko is shown with Kelsey Kreppel at the MTV Movie and TV Awards in Santa Monica, Calif. Jordan Strauss/Invision/AP

 Jordan Strauss

Cain's Ballroom will host an Oct. 17 comedy show, Cody Ko & Noel Miller: Tiny Meat Gang Live.

Tickets go on sale 10 a.m. Friday, July 19.

Tickets are available at the Cain's Ballroom box office or online at www.cainsballroom.com.

Tickets are $35, plus fees, in advance and $38, plus fees, the day of the show.

Jimmie Tramel 918-581-8389

jimmie.tramel@tulsaworld.com

Twitter: @JimmieTramel

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Scene Writer

Jimmie is a pop culture and feature writer at the Tulsa World. A former Oklahoma sports writer of the year, he has written books about former Oklahoma football coach Barry Switzer and former Oklahoma State football coach Pat Jones. Phone: 918-581-8389