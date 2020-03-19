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THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TULSA HAS ISSUED A * FLOOD WARNING FOR... SOUTHERN ROGERS COUNTY IN NORTHEASTERN OKLAHOMA... SOUTHERN CREEK COUNTY IN NORTHEASTERN OKLAHOMA... MCINTOSH COUNTY IN SOUTHEASTERN OKLAHOMA... MAYES COUNTY IN NORTHEASTERN OKLAHOMA... WAGONER COUNTY IN NORTHEASTERN OKLAHOMA... WESTERN CHEROKEE COUNTY IN EAST CENTRAL OKLAHOMA... MUSKOGEE COUNTY IN EAST CENTRAL OKLAHOMA... OKMULGEE COUNTY IN NORTHEASTERN OKLAHOMA... SOUTHEASTERN TULSA COUNTY IN NORTHEASTERN OKLAHOMA... OKFUSKEE COUNTY IN EAST CENTRAL OKLAHOMA... * UNTIL 1215 AM CDT FRIDAY. * AT 1216 PM CDT, DOPPLER ESTIMATES 1 TO 2 INCHES OF RAIN HAVE FALLEN ACROSS THE WARNED AREA. WHILE THE HEAVY RAINS HAVE ENDED, FLOODING FROM THIS RAIN WILL LINGER FOR MANY HOURS. * SOME LOCATIONS THAT MAY EXPERIENCE FLOODING INCLUDE... TULSA... BROKEN ARROW... MUSKOGEE... OKMULGEE... WAGONER... BRISTOW... OKEMAH... EUFAULA... PRYOR... BIXBY... JENKS... OKFUSKEE... GLENPOOL... COWETA... PRYOR CREEK... CATOOSA... HENRYETTA... FORT GIBSON... CHECOTAH... CHOUTEAU... ADDITIONAL RAINFALL AMOUNTS OF UP TO ONE QUARTER OF AN INCH ARE POSSIBLE WHERE IT IS STILL RAINING IN THE WARNED AREA. THIS INCLUDES THE FOLLOWING HIGHWAYS, INTERSTATE 40 IN OKLAHOMA BETWEEN MILE MARKERS 212 AND 286. INTERSTATE 44 BETWEEN MILE MARKERS 187 AND 193, BETWEEN MILE MARKERS 237 AND 238, AND BETWEEN MILE MARKERS 261 AND 272. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. &&
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...A FLOOD WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 730 PM CDT FOR ROGERS... SOUTHEASTERN OSAGE...CREEK...SOUTHEASTERN WASHINGTON...SOUTHEASTERN PAWNEE AND TULSA COUNTIES... AT 1138 AM CDT, DOPPLER RADAR INDICATED THUNDERSTORMS WITH HEAVY RAINFALL ACROSS THE WARNED AREA. 2 TO 3 INCHES OF RAIN HAS FALLEN ACROSS THE WARNED AREA FROM EARLY MORNING STORMS AND A SECOND ROUND OF ONGOING THUNDERSTORM ACTIVITY. THE CURRENT THUNDERSTORMS ARE QUICKLY MOVING TO THE EAST. HOWEVER, FLOODING FROM THESE RAINS WILL LIKELY LINGER FOR MANY HOURS. ONE PARTICULAR AREA HARDEST HIT WAS IN THE COLLINSVILLE AREA, NEAR HORSEPEN CREEK. THIS CREEK IS FLOODING WEST OF THE CANEY RIVER, WHICH IS ALSO FLOODING. SOME LOCATIONS THAT MAY EXPERIENCE FLOODING INCLUDE... TULSA... BROKEN ARROW... SAND SPRINGS... CLAREMORE... OWASSO... SAPULPA... JENKS... GLENPOOL... SKIATOOK... CATOOSA... COLLINSVILLE... VERDIGRIS... MANNFORD... DRUMRIGHT... CHELSEA... SPERRY... KELLYVILLE... OOLOGAH... OILTON... DEPEW... THIS INCLUDES INTERSTATE 44 BETWEEN MILE MARKERS 178 AND 235, AND BETWEEN MILE MARKERS 238 AND 260. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. &&
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...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN OKLAHOMA... BIRD CREEK NEAR SPERRY AFFECTING OSAGE AND TULSA COUNTIES. BIRD CREEK NEAR OWASSO-MINGO AFFECTING TULSA COUNTY. ILLINOIS RIVER AT CHEWEY AFFECTING ADAIR...CHEROKEE AND DELAWARE COUNTIES. ...FLOOD WARNING EXTENDED UNTIL FRIDAY AFTERNOON... THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE BIRD CREEK NEAR OWASSO-MINGO. * UNTIL FRIDAY AFTERNOON. * AT 2:00 PM THURSDAY, THE STAGE WAS 18.96 FEET. * FLOOD STAGE IS 18.0 FEET. * MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST. * FORECAST...THE BIRD CREEK NEAR OWASSO-MINGO WILL CONTINUE RISING TO NEAR 19.5 FEET THIS EVENING. THE RIVER IS EXPECTED TO FALL BELOW FLOOD STAGE FRIDAY MORNING. * IMPACT...AT 20.0 FEET, MODERATE FLOODING OCCURS NEAR 56TH STREET NORTH NEAR MINGO ROAD. MINGO ROAD NEAR 66TH STREET NORTH MAY BECOME IMPASSABLE. ACCESS ROADS NEAR THE OXLEY NATURE CENTER AT MOHAWK PARK MAY BE FLOODED. &&
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...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN OKLAHOMA... CANEY RIVER NEAR RAMONA AFFECTING WASHINGTON COUNTY. CANEY RIVER NEAR COLLINSVILLE AFFECTING ROGERS AND TULSA COUNTIES. ...FLOOD WARNING EXTENDED UNTIL SUNDAY MORNING... THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE CANEY RIVER NEAR COLLINSVILLE. * UNTIL SUNDAY MORNING. * AT 1:30 PM THURSDAY, THE STAGE WAS 30.43 FEET. * FLOOD STAGE IS 26.0 FEET. * MODERATE FLOODING IS OCCURRING BUT THE RIVER IS CRESTING. * FORECAST...THE CANEY RIVER NEAR COLLINSVILLE IS CRESTING AND WILL BEGIN FALLING THIS AFTERNOON. THE RIVER IS EXPECTED TO FALL BELOW FLOOD STAGE BY EARLY SUNDAY MORNING. * IMPACT...AT 31.0 FEET, WIDESPREAD MODERATE FLOODING OCCURS. RURAL ROADS NEAR THE CANEY RIVER BECOME IMPASSABLE. &&
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...WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING... * WHAT...SOUTHWEST WINDS 15 TO 25 MPH WITH OCCASIONAL GUSTS UP TO 40 MPH POSSIBLE. * WHERE...OSAGE, WASHINGTON, NOWATA, PAWNEE, TULSA AND ROGERS COUNTIES. * WHEN...THROUGH 7 PM CDT THIS EVENING. * IMPACTS...WINDS THIS STRONG CAN MAKE DRIVING DIFFICULT, ESPECIALLY FOR HIGH PROFILE VEHICLES. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... MOTORISTS SHOULD EXERCISE CAUTION WHILE DRIVING. BE ALERT TO SUDDEN GUSTS OF WIND WHICH MAY CAUSE YOU TO LOSE CONTROL OF YOUR VEHICLE. EXTRA ATTENTION SHOULD BE GIVEN TO CROSS WINDS AND ON BRIDGES AND OVERPASSES. &&
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...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN OKLAHOMA... BIRD CREEK NEAR SPERRY AFFECTING OSAGE AND TULSA COUNTIES. BIRD CREEK NEAR OWASSO-MINGO AFFECTING TULSA COUNTY. ILLINOIS RIVER AT CHEWEY AFFECTING ADAIR...CHEROKEE AND DELAWARE COUNTIES. THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE BIRD CREEK NEAR SPERRY. * UNTIL LATE TONIGHT. * AT 2:00 PM THURSDAY, THE STAGE WAS 22.91 FEET. * FLOOD STAGE IS 21.0 FEET. * MINOR FLOODING IS OCCURRING BUT THE RIVER IS CRESTING. * FORECAST...THE BIRD CREEK NEAR SPERRY WILL BEGIN FALLING AND WILL FALL BELOW FLOOD STAGE BY TONIGHT. * IMPACT...AT 23.0 FEET, MINOR RURAL FLOODING OCCURS FROM SKIATOOK TO TURLEY. &&
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