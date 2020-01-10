MEN’S BASKETBALL

Houston at Tulsa

3 p.m. Saturday, Reynolds Center

ESPN2, KXBL-99.5

HOUSTON (12-3, 2-0)

Ht. Pt. Rb.

G Mills 6-3 12.3 2.6

G Grimes 6-5 14.1 3.9

G Hinton 6-5 12.5 9.9

F White 6-7 11.0 5.5

F Gresham 6-8 3.3 4.5

TULSA (9-6, 1-1)

Ht. Pt. Rb.

G Joiner 6-3 7.0 3.7

G Korita 6-5 6.4 2.6

F Rachal 6-6 14.3 6.7

F Horne 6-7 11.4 4.6

C Ugboh 7-0 2.2 1.8

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