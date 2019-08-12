Appreciation

Julia Edwards with the Wagoner County Sheriff’s Office is presented with a Certificate of Appreciation by Sheriff Chris Elliott for her efforts to obtain grants for the law enforcement agency. The presentation was made during Monday’s Wagoner County Commissioner’s Meeting at the courthouse. LORI HENDRICKS PHOTO

Julia Edwards with the Wagoner County Sheriff’s Office is presented with a Certificate of Appreciation by Sheriff Chris Elliott for her efforts to obtain grants for the law enforcement agency.

The presentation was made during Monday’s Wagoner County Commissioner’s Meeting at the courthouse.

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