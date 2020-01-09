THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 2 IN EFFECT
UNTIL 6 PM CST THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES
IN NORTHWEST ARKANSAS
BENTON CARROLL CRAWFORD
MADISON WASHINGTON AR
IN WEST CENTRAL ARKANSAS
FRANKLIN SEBASTIAN
IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 21 COUNTIES
IN EAST CENTRAL OKLAHOMA
CHEROKEE MUSKOGEE OKFUSKEE
SEQUOYAH
IN NORTHEAST OKLAHOMA
ADAIR CRAIG CREEK
DELAWARE MAYES OKMULGEE
OTTAWA ROGERS TULSA
WAGONER
IN SOUTHEAST OKLAHOMA
CHOCTAW HASKELL LATIMER
LE FLORE MCINTOSH PITTSBURG
PUSHMATAHA
THIS INCLUDES THE CITIES OF ANTLERS, BENTONVILLE, BERRYVILLE,
CHARLESTON, CLAREMORE, CLAYTON, EUFAULA, EUREKA SPRINGS,
FAYETTEVILLE, FORT SMITH, GROVE, HUGO, HUNTSVILLE, JAY,
MCALESTER, MIAMI, MUSKOGEE, OKEMAH, OKMULGEE, OZARK, POTEAU,
PRYOR, ROGERS, SALLISAW, SAPULPA, SPRINGDALE, STIGLER, STILWELL,
TAHLEQUAH, TULSA, VAN BUREN, VINITA, WAGONER, AND WILBURTON.