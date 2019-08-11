Longtime Owasso residents Regi and Sulene Craven were married August 9, 1969 in El Dorado, AR.

Their 50th year wedding anniversary was celebrated last month in Destin, FL, with son, Randy Craven and grandsons, Tyler and Seth.

Regi is an independent adjuster and pretrial investigator. Sulene is an avid homemaker and retired automotive accounting clerk.

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