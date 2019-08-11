Richard and Susan Jeffrey of Tulsa, celebrated 50 years of marriage on July 26, 2019. The couple married at St. Raymonds Catholic Church in Mt. Prospect, IL in 1969.

Richard and Susan have two children: Deborah Sue Coleman of Tulsa and Todd Jeffrey of Owasso. They also have four grandchildren: Audrey, Jill, Lizzie and Ellie.

Richard and Susan celebrated with a vow renewal on July 27, 2019.

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