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David and Sandra (Cooper) PaskVan of Broken Arrow, OK, celebrated their 50th wedding anniversary on August 10, 2019 with dinner at The Chalkboard Restaurant in Tulsa with their original bridal party and family members.

The couple married August 9, 1969 at Arcadia United Methodist Church in Paducah, KY. They have two sons: Damon PaskVan (Lori) and Stuart PaskVan (Melinda) who have blessed them with five grandchildren, all of Tulsa.

David retired in 2006 with various contract management companies, including Marriott Corporation. Sandra has worked at AAPG for 17 years.

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