Happy 70th Wedding Anniversary!

JC and Bobbie Stout, being childhood sweethearts, were married in Okmulgee, OK, August 13, 1949. They have been putting up with each other's antics for 70 years and still going strong!

It has been an amazing life full of kids, grandkids and great grandkids.

An anniversary is a time to celebrate the joys of today, the memories of yesterday, and the thrill that tomorrow will bring!

We Love You both so very much!

Tags