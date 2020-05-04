Temporary changes to state liquor laws have enabled the Oklahoma Craft Beer Summit to get beers to attendees while they watch a virtual summit online on May 15.

The event is a fundraiser for the Craft Brewers Association of Oklahoma. To order tickets: Eventbrite.com

Tom Gilbert 918-581-8349

tom.gilbert@tulsaworld.com

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Chief Photographer

Tom joined the Tulsa World in 1988 after being an intern and graduating from the University of Central Oklahoma. He lived in Saudi Arabia before graduating from Broken Arrow High School. He is married to Karen Gilbert and has three grown children.