...DANGEROUS HEAT POSSIBLE THIS WEEKEND FOR MUCH OF THE REGION...
...HEAT ADVISORY IN EFFECT FROM 1 PM TO 8 PM CDT SATURDAY...
...HEAT ADVISORY IN EFFECT FROM 1 PM TO 8 PM CDT SUNDAY...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TULSA HAS ISSUED A HEAT ADVISORY,
WHICH IS IN EFFECT FROM 1 PM TO 8 PM CDT SATURDAY. A HEAT
ADVISORY HAS ALSO BEEN ISSUED FROM 1 PM TO 8 PM CDT SUNDAY.
* TEMPERATURE...HIGH TEMPERATURES IN THE LOW TO MID 90S ARE EXPECTED
SATURDAY AFTERNOON ACROSS MUCH OF EASTERN OKLAHOMA AND WEST CENTRAL ARKANSAS.
* IMPACTS...THE COMBINATION OF HOT TEMPERATURES AND HIGH
HUMIDITY WILL COMBINE TO CREATE A DANGEROUS SITUATION IN WHICH
HEAT ILLNESSES ARE POSSIBLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
NEVER LEAVE ANYONE, INCLUDING PETS, IN A CLOSED, PARKED VEHICLE. TEMPERATURES
INSIDE CAN REACH OVER 150 DEGREES QUICKLY, RESULTING IN HEAT STROKE
AND DEATH.
TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU ARE PLANNING TO BE OUTSIDE THIS
WEEKEND. WHEN POSSIBLE, RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY
MORNING OR EVENING. WEAR LIGHT WEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING
WHEN POSSIBLE AND DRINK PLENTY OF WATER.
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