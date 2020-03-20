...THE FLOOD WARNING HAS EXPIRED FOR THE FOLLOWING RIVERS IN
OKLAHOMA...
CANEY RIVER RAMONA AFFECTING WASHINGTON COUNTY.
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVERS IN
OKLAHOMA...
CANEY RIVER NEAR COLLINSVILLE AFFECTING ROGERS AND TULSA COUNTIES.
THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE CANEY RIVER NEAR COLLINSVILLE.
* UNTIL SATURDAY EVENING, OR UNTIL THE WARNING IS CANCELLED.
* AT 1:30 PM FRIDAY, THE STAGE WAS 28.81 FEET.
* FLOOD STAGE IS 26.0 FEET.
* MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FORECAST...THE CANEY RIVER NEAR COLLINSVILLE WILL CONTINUE RISING
TO NEAR 28.9 FEET THIS EVENING. THE RIVER IS EXPECTED TO FALL BELOW
FLOOD STAGE EARLY SATURDAY AFTERNOON.
* IMPACT...AT 29.0 FEET, MODERATE AGRICULTURAL FLOODING OCCURS. RURAL
ROADS NEAR THE MAIN CHANNEL MAY BECOME IMPASSABLE.
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Weather Alert
...FREEZE WARNING IN EFFECT FROM 11 PM THIS EVENING TO 10 AM CDT
SATURDAY...
* WHAT...SUB-FREEZING TEMPERATURES FROM 28 TO 32 DEGREES EXPECTED.
* WHERE...PARTS OF EAST CENTRAL, NORTHEAST AND SOUTHEAST OKLAHOMA
AND NORTHWEST ARKANSAS.
* WHEN...FROM 11 PM THIS EVENING TO 10 AM CDT SATURDAY.
* IMPACTS...THESE CONDITIONS MAY KILL PLANTS AND OTHER TENDER
VEGETATION THAT ARE LEFT OUTDOORS OR UNPROTECTED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
PRECAUTIONS SHOULD BE TAKEN TO PROTECT SMALL PLANTS AND TENDER
VEGETATION.
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Market Watch for Business Saturday, March 21, 2020