...FREEZE WARNING IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 9 AM CDT
TUESDAY...
* WHAT...SUB-FREEZING TEMPERATURES AS LOW AS 31 EXPECTED.
* WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL AND NORTHEAST OKLAHOMA AND
NORTHWEST ARKANSAS.
* WHEN...FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 9 AM CDT TUESDAY.
* IMPACTS...THESE CONDITIONS WILL KILL PLANTS AND OTHER TENDER
VEGETATION THAT ARE LEFT OUTDOORS OR UNPROTECTED.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
OUTDOOR WATER PIPES SHOULD BE WRAPPED, DRAINED, OR ALLOWED TO RUN
IN A SLOW STEADY STREAM. PRECAUTIONS SHOULD ALSO BE TAKEN TO
PROTECT SMALL PLANTS AND TENDER VEGETATION.
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