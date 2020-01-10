MEN’S BASKETBALL

North Dakota at Oral Roberts

7 p.m. Saturday, Mabee Center

KRXO-107.9

ORAL ROBERTS (8-8, 1-2)

Ht. Pt. Rb.

G Abmas 6-1 13.7 1.8

G Burns 6-3 13.6 4.6

G Fuqua 5-11 4.4 3.3

F Nzekwesi 6-8 15.8 9.9

F Obanor 6-8 12.0 7.5

NOrth DAKOTA (8-9, 2-1)

Ht. Pt. Rb.

G Stewart 6-3 16.7 5.0

G Brown 6-3 4.5 3.3

G Allen-Eikens 6-6 13.8 4.9

F Walter 6-9 10.3 3.3

C Rebraca 6-9 13.8 9.9

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