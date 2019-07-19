2019-07-19 ne-massburial p3

Former state Sen. Maxine Horner (from left), Tulsa City Councilor Vanessa Hall-Harper and Tulsa Mayor G.T. Bynum address the crowd at a mass-graves meeting at the Rudisill Regional Library on Thursday. JOEY JOHNSON/for the Tulsa World

 Joey Johnson

A web site devoted to collecting information about possible unmarked burial sites from Tulsa's 1921 Race Massacre has been established by the city of Tulsa.

The site, cityoftulsa.org/1921graves, also includes information about the city's search for the burial sites and a sign-up for emails concerning the project.

The next meeting of the Mass Graves Public Oversight Committee meeting will be 5:30 p.m., Aug. 22, at Rudisill Library, 1520 N. Hartford Ave.

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Randy Krehbiel

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Randy has been with the Tulsa World since 1979. He is a native of Hinton, Okla., and graduate of Oklahoma State University. Krehbiel primarily covers government and politics. Phone: 918-581-8365

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