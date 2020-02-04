...WINTER STORM BECOMING INCREASINGLY LIKELY WEDNESDAY...
.MODERATE TO HEAVY SLEET AND SNOW IS FORECAST TO AFFECT THE REGION
BEGINNING LATE TONIGHT AND CONTINUING THROUGH WEDNESDAY EVENING
ACROSS MUCH OF EAST CENTRAL AND NORTHEAST OKLAHOMA AS A STRONG
LOW PRESSURE SYSTEM MOVES ACROSS THE REGION.
...WINTER STORM WARNING IN EFFECT FROM 3 AM WEDNESDAY TO MIDNIGHT
CST WEDNESDAY NIGHT...
* WHAT...MODERATE TO OCCASIONALLY HEAVY SNOW WILL LIKELY SPREAD
INTO NORTHEAST OKLAHOMA LATE TONIGHT INTO WEDNESDAY MORNING.
TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 4 TO 6 INCHES WITH LOCALLY 8 INCHES
POSSIBLE THROUGH WEDNESDAY EVENING WITH THE HIGHEST AMOUNTS
CURRENTLY FORECAST ALONG THE INTERSTATE 44 CORRIDOR. PRECIPITATION
MAY BEGIN AS A PERIOD OF SLEET BEFORE A CHANGEOVER TO ALL SNOW
WEDNESDAY MORNING. ICE ACCUMULATION AROUND A TENTH OR TWO OF AN INCH
POSSIBLE ACROSS PORTIONS OF NORTHEAST OKLAHOMA WITH A MIX OF SLEET
AND FREEZING RAIN.
* WHERE...NORTHEAST OKLAHOMA.
* WHEN...FROM 3 AM WEDNESDAY TO MIDNIGHT CST WEDNESDAY NIGHT.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT TO IMPOSSIBLE,
ESPECIALLY WHERE THE HEAVIEST SNOW BANDS DEVELOP. THE HAZARDOUS
CONDITIONS COULD IMPACT BOTH THE MORNING AND EVENING COMMUTE.
ROAD CONDITIONS WILL DETERIORATE CONSIDERABLY THROUGH THE DAY
WEDNESDAY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
FOR THE LATEST ROAD CONDITIONS CALL 1-844-465-4997 OR GO TO
OKROADS.ORG.
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