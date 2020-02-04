A subcontractor for the Tulsa Development Authority died Monday after a tree fell on him.

Development Authority subcontractors were removing trees about 4 p.m. Monday from the East Easton Street and North Boston Avenue area, according to a news release.

A large tree fell and landed on two of the contractors. One contractor, who was not identified, died. The other contractor sustained minor injuries.

Tulsa Development Authority Chair Nancy Roberts said in a prepared statement that "we are saddened by this tragic accident and we extend our deepest sympathy to all that have been impacted by it.”

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