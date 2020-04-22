THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
132 IN EFFECT UNTIL 3 PM CDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES
IN NORTHWEST ARKANSAS
BENTON CARROLL CRAWFORD
MADISON WASHINGTON AR
IN WEST CENTRAL ARKANSAS
FRANKLIN SEBASTIAN
IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 25 COUNTIES
IN EAST CENTRAL OKLAHOMA
CHEROKEE MUSKOGEE OKFUSKEE
SEQUOYAH
IN NORTHEAST OKLAHOMA
ADAIR CRAIG CREEK
DELAWARE MAYES NOWATA
OKMULGEE OSAGE OTTAWA
PAWNEE ROGERS TULSA
WAGONER WASHINGTON OK
IN SOUTHEAST OKLAHOMA
CHOCTAW HASKELL LATIMER
LE FLORE MCINTOSH PITTSBURG
PUSHMATAHA
THIS INCLUDES THE CITIES OF ANTLERS, BARTLESVILLE, BENTONVILLE,
BERRYVILLE, CHARLESTON, CLAREMORE, CLAYTON, EUFAULA,
EUREKA SPRINGS, FAYETTEVILLE, FORT SMITH, GROVE, HUGO,
HUNTSVILLE, JAY, MCALESTER, MIAMI, MUSKOGEE, NOWATA, OKEMAH,
OKMULGEE, OZARK, PAWHUSKA, PAWNEE, POTEAU, PRYOR, ROGERS,
SALLISAW, SAPULPA, SPRINGDALE, STIGLER, STILWELL, TAHLEQUAH,
TULSA, VAN BUREN, VINITA, WAGONER, AND WILBURTON.