2018-11-28 ne-murphyscotus p1 (copy)

Oral arguments in Carpenter v. Murphy were held at the U.S. Supreme Court in Washington in late November. At issue in the case, which appeals Patrick Dwayne Murphy’s murder conviction and death sentence, is whether the 1866 territorial boundaries of the Muscogee (Creek) Nation within the former Indian Territory of eastern Oklahoma constitute an Indian reservation today. J. SCOTT APPLEWHITE/Associated Press file

 OKtul

OKLAHOMA CITY — The U.S. Supreme Court, which has failed to reach a decision in a closely watched Indian land case out of Oklahoma, likely deadlocked and may try a different approach in its next term, according to Indian law experts.

It is also possible that Justice Neil Gorsuch may reconsider his recusal in the case and participate when the court begins its next term in October, the experts said.

Stephen Greetham, senior counsel for the Chickasaw Nation, said Chief Justice John Roberts may be uncomfortable disposing of the case on a 4-4 ruling given the seriousness of the question before the court.

“So what I’m waiting for is to see if the court issues an order further directing the parties to refine the arguments to other questions the court is looking at analyzing,” Greetham said.

Read the full story online at Oklahoman.com. A subscription may be required.

Subscribe to Daily Headlines

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

ccasteel@oklahoman.com