Oklahoma State Bureau of Investigation agents are on scene after a fatal shooting in rural Delaware County. 

One person was killed and another taken to the hospital in unknown condition after the shooting Thursday morning in the 32000 block of South 658 Road, about eight miles southeast of Grove. 

Brook Arbeitman, public information officer for OSBI, said the Delaware County Sheriff's Office notified the agency about 6:30 a.m. Thursday. 

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Stetson covers breaking news, general assignment and other stories. He previously worked at the Enterprise-Journal in Mississippi. He is from Broken Arrow and graduated with a journalism degree from Oklahoma State University. Phone: 918-581-8466

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