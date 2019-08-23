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Karl Fontenot (left) and Tommy Ward are seen in police interviews after the 1984 Ada homicide. Courtesy

 Netflix

MUSKOGEE — For decades, two Ada men insisted from prison that they did not kidnap and murder a convenience store clerk in 1984 despite their confessions to police.

They claimed that their admissions came from a dream.

Those innocence claims attracted renewed national attention when the true-crime documentary series, “The Innocent Man,” debuted on Netflix last December.

Now a federal judge has ruled in favor of one of the inmates, Karl Fontenot, who asked in 2016 that his robbery, kidnapping and murder convictions be vacated.

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