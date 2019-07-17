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Homicide suspect arrested after west Tulsa shooting, pursuit

Tulsa man charged in fatal shooting of ex-girlfriend's boyfriend

A man charged in March in the shooting death of his ex-girlfriend's boyfriend recently gained another charge while behind bars at the Tulsa County jail, according to court documents. 

Anthony Drake Ahaisse, 29, was charged Tuesday in Tulsa County District Court with injuring or burning a public building, a felony, on an allegation that he broke a window at the jail. 

Ahaisse swung a food tray at his cell window until he broke the window about 4 p.m. July 9, according to an arrest and booking report. 

He remains held without bond on the charges relating to the death of 24-year-old Gregory Collins: first-degree murder, burglary, endangering others while eluding a police officer and possession of a firearm after former conviction of a felony.

His preliminary hearing in that case is set for 1:30 p.m. Aug. 9. 

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Kelsy Schlotthauer

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Kelsy graduated with a journalism degree from Oklahoma State University in 2018 and moved to Colorado to cover breaking news before The World called her home in 2019. Follow her on Twitter for real-time reports. Phone: (918) 581-8455

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