Muskogee police are investigating an officer-involved shooting that reportedly was nonfatal.

The shooting occurred Wednesday evening on the east side of Muskogee. A Muskogee police officer said the shooting was not fatal.

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