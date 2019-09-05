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Two teens arrested in connection with late-May Tulsa homicide

Tulsa Police announced Thursday the arrest of a third person connected to Anthony Welch's death in late May. 

Satreia Rochell Turner, 38, was arrested on a complaint of accessory after the fact late Wednesday night and booked into jail early Thursday. 

Her arrest came just hours after police announced the arrest of two teens on first-degree murder complaints in Welch's May 28 death. 

Welch, 31, was lured to an apartment complex parking lot in the 3200 block of South Hudson Avenue to meet a woman from an online dating service but was instead robbed and shot, investigators said. 

One of the teens arrested, Sauntavia Crawford, 15, is alleged to have executed the social media ploy, but Homicide Sgt. Brandon Watkins said there was no age listed on the POF profile she used.

Watkins said Turner helped the other teen arrested, Elijah Rowe, 16, hide evidence. 

Turner was also arrested on an obstruction complaint. She is held in the Tulsa County jail without bond. 

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Kelsy Schlotthauer

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Kelsy graduated with a journalism degree from Oklahoma State University in 2018 and moved to Colorado to cover breaking news before The World called her home in 2019. Follow her on Twitter for real-time reports. Phone: (918) 581-8455

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