ASKED

Cannon, E’Lisa v. Josh Belenberg.

Cowan, Pamela v. Andrew.

French, Zachary v. Melissa.

Goughler, Terri v. Ricky.

Nelson, Deseree v. Robert Powell.

Rotramel, Verna v. Roy.

Rutledge, Lisa v. Chad.

Wilson, Brandi v. Bryan.

GRANTED

Shotton, Bryon from Tamra.

Stewart, Kelli from Samuel.

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