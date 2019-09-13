ASKED

Gentry, Matthew v. Stephanie Breazzeal.

Hughes, M. v. C. Hastings.

McClendon, Jacob v. Julie.

Oliver, Tylisha v. Myron.

Simmons, Gary v. Lisa.

GRANTED

Garza, Eduardo from Gissella.

Hancock, Elizabeth from Todd Livesay.

Lynam, Tina from Andrew.

Smith, Anthony from Austria Beato-Smith.

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