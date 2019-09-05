ASKED

Back, Lauren v. Mark II.

Brinkley, Ashley v. Benjamin.

Carranco, Brenda v Ivan Gutierrez.

Fitzpatrick, Karen v. Daniel.

Gist, Adam v. Jullian.

Lee, Tami v. David.

Logan, Melanie v. Grant Jenkins.

GRANTED

Busby, Nicole from Thomas Magee.

Cothran, Amber from Terie Fury.

Davis, Mikaele from Brad McGehee.

Gonzales, Armando from Mercedes.

Guerrero de Coreas, Claudia from Fernando Coreas Arriaza.

Koger, Deann from Clifton.

Rotramel, Verna from Roy.

Shubin, J. from T.

Simmons, Jennifer from Brian.

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