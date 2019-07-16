...HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT FROM 1 PM TO 8 PM CDT
TUESDAY...
* TEMPERATURE...HIGH TEMPERATURES IN THE MID 90S.
* HEAT INDEX...MAXIMUM HEAT INDEX VALUES NEAR 105 DEGREES.
* IMPACTS...THE COMBINATION OF HOT TEMPERATURES AND HIGH
HUMIDITY WILL COMBINE TO CREATE A DANGEROUS SITUATION IN WHICH
HEAT ILLNESSES ARE POSSIBLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN
POSSIBLE, RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR
EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT
STROKE. WEAR LIGHT WEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN
POSSIBLE AND DRINK PLENTY OF WATER. TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR
WORK THE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS
SCHEDULING FREQUENT REST BREAKS IN SHADED OR AIR CONDITIONED
ENVIRONMENTS. ANYONE OVERCOME BY HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL
AND SHADED LOCATION. HEAT STROKE IS AN EMERGENCY, CALL 911.
NEVER LEAVE ANYONE IN A CLOSED, PARKED VEHICLE, TEMPERATURES
INSIDE CAN REACH OVER 150 DEGREES QUICKLY, RESULTING IN HEAT
STROKE AND DEATH.
PETS CAN ALSO SUCCUMB TO THE EFFECTS OF EXCESSIVE HEAT. ENSURE
PETS HAVE ADEQUATE DRINKING WATER AND A SHADY PLACE TO REST.
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