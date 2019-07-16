ASKED

Daily, Stephen v. Carolyn.

Foster, Michael v. Deborah.

Goodwin Miller, Kristie v. Matthew Miller.

Hendrix, Anna v. James.

Masingale, Lora v. Derek.

Richburg, Whitney v. Aaron.

Taylor, Joshua v. Tiffany.

Tucker, Cassidy v. Lindsey.

GRANTED

Boyd, Edward from Fannie.

Graves, Joshua from Leah.

Pena Murillo, Maria from Gerardo Pena Fernandez.

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