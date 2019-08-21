GRANTED

Abbott, Katherine from Dennis.

Brooks, Genevieve from Kodie.

Griffin, Karen from Kenneth.

Iles, James from Malisa.

Jackson, Jeremy from Ellen.

Jones, Indira from Brayon.

Perkins, Alicia from Neil.

Robbins, Kelly from Joshua.

Sanchez, Luis from Jessie.

Smith, Micah from Matthew.

Willyard, Jordan from Derek.

Subscribe to Daily Headlines

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Tags

Recommended for you