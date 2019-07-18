I-44 shut down map

The eastbound lanes of the Turner Turnpike are shut down in west Tulsa due to a crash, the Oklahoma Highway Patrol reported.

Traffic was being diverted at the Creek Turnpike exit.

An estimated time when eastbound Interstate 44 would reopen was not immediately available.

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