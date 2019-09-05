Epic Charter Schools

IAN MAULE/Tulsa World

OKLAHOMA CITY — Two former teachers have alleged they were wrongfully fired from Epic Charter Schools because they resisted pressure to manipulate student enrollment.

Noelle Waller and Shauna Atchley filed lawsuits against Epic on Friday in Oklahoma County District Court, claiming they were fired after they refused to withdraw students who had poor academic performance. Waller taught in Pawnee County; Atchley taught in Pryor. They are requesting a judge award damages of at least $75,000.

Epic’s Assistant Superintendent of Communications Shelly Hickman said Epic hasn’t been served with any lawsuits yet.

“However, these are disgruntled former employees hoping to profit from what they perceive to be the issue of the day,” Hickman said in a statement. “I cannot comment about personnel issues, but I can tell you that these employees are no longer employed with us, and for good reason.”

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