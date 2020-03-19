...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH THIS EVENING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF ARKANSAS AND OKLAHOMA...INCLUDING THE FOLLOWING
COUNTIES...IN ARKANSAS...BENTON...CARROLL...CRAWFORD...
FRANKLIN...MADISON...SEBASTIAN AND WASHINGTON AR. IN
OKLAHOMA...ADAIR...CHEROKEE...CHOCTAW...CRAIG...CREEK...
DELAWARE...HASKELL...LATIMER...LE FLORE...MAYES...MCINTOSH...
MUSKOGEE...OKFUSKEE...OKMULGEE...OTTAWA...PITTSBURG...
PUSHMATAHA...ROGERS...SEQUOYAH...TULSA AND WAGONER.
* THROUGH THIS EVENING
* PERIODS OF HEAVY RAIN OVER THE LAST FEW DAYS HAS CAUSED THE
GROUND TO BE SATURATED ACROSS PARTS OF EASTERN OKLAHOMA AND
NORTHWEST ARKANSAS. HEAVY RAINFALL THATS ALREADY FALLEN OVERNIGHT
PLUS ADDITIONAL RAIN TODAY MAY LEAD TO FLASH FLOODING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS RAPIDLY RISING WATER OR FLOODING IS
POSSIBLE WITHIN THE WATCH AREA.
&&
Weather Alert
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TULSA HAS ISSUED A
* FLOOD WARNING FOR...
ROGERS COUNTY IN NORTHEASTERN OKLAHOMA...
SOUTHEASTERN OSAGE COUNTY IN NORTHEASTERN OKLAHOMA...
CREEK COUNTY IN NORTHEASTERN OKLAHOMA...
SOUTHEASTERN WASHINGTON COUNTY IN NORTHEASTERN OKLAHOMA...
SOUTHEASTERN PAWNEE COUNTY IN NORTHEASTERN OKLAHOMA...
TULSA COUNTY IN NORTHEASTERN OKLAHOMA...
* UNTIL 730 PM CDT THURSDAY.
* AT 737 AM CDT, DOPPLER RADAR ESTIMATED THAT BETWEEN 2 AND 3 INCHES
OF RAIN FELL ACROSS NORTHERN CREEK AND TULSA COUNTIES OVERNIGHT.
WHILE SOME SPOTTY SHOWERS AND STORMS ARE POSSIBLE, THE HEAVY RAINS
HAVE FOR THE MOST PART ENDED. HOWEVER, FLOODING FROM THESE RAINS
WILL LIKELY LINGER FOR MANY HOURS. ONE PARTICULAR AREA HARDEST HIT
IS IN THE COLLINSVILLE AREA, NEAR HORSEPEN CREEK. THIS CREEK IS
FLOODING WEST OF THE CANEY RIVER, WHICH IS ALSO FLOODING.
* SOME LOCATIONS THAT MAY EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
TULSA... BROKEN ARROW...
SAND SPRINGS... CLAREMORE...
OWASSO... SAPULPA...
JENKS... GLENPOOL...
SKIATOOK... CATOOSA...
COLLINSVILLE... VERDIGRIS...
MANNFORD... DRUMRIGHT...
CHELSEA... SPERRY...
KELLYVILLE... OOLOGAH...
OILTON... DEPEW...
THIS INCLUDES INTERSTATE 44 BETWEEN MILE MARKERS 178 AND 235, AND
BETWEEN MILE MARKERS 238 AND 260.
IF HEAVY RAINS REDEVELOP OVER THE REGION, AN UPGRADE TO A FLASH
FLOOD WARNING MAY BE NECESSARY FOR PORTIONS OF THE AREA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
&&
Weather Alert
...THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TULSA HAS ISSUED A FLOOD WARNING
FOR THE FOLLOWING RIVERS IN OKLAHOMA...
BIRD CREEK NEAR OWASSO-MINGO AFFECTING TULSA COUNTY.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TULSA HAS ISSUED A
* FLOOD WARNING FOR
THE BIRD CREEK NEAR OWASSO-MINGO
* FROM THIS AFTERNOON TO FRIDAY MORNING.
* AT 9:00 AM THURSDAY, THE STAGE WAS 16.15 FEET.
* FLOOD STAGE IS 18.0 FEET.
* MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FORECAST...THE BIRD CREEK NEAR OWASSO-MINGO IS EXPECTED TO RISE
ABOVE FLOOD STAGE THIS AFTERNOON AND CONTINUE TO RISE TO NEAR 18.5
FEET BY THIS EVENING. THE RIVER IS EXPECTED TO FALL BELOW FLOOD
STAGE FRIDAY BEFORE DAWN.
* IMPACT...AT 19.0 FEET, MINOR FLOODING OCCURS NEAR MOHAWK PARK. 56TH
STREET NORTH MAY BE IMPASSABLE NEAR MINGO ROAD.
&&
Weather Alert
...THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TULSA HAS ISSUED A FLOOD WARNING
FOR THE FOLLOWING RIVERS IN OKLAHOMA...
BIRD CREEK NEAR SPERRY AFFECTING OSAGE AND TULSA COUNTIES.
CANEY RIVER NEAR RAMONA AFFECTING WASHINGTON COUNTY.
...FORECAST FLOODING CHANGED FROM MINOR TO MODERATE SEVERITY FOR THE
FOLLOWING RIVERS IN OKLAHOMA...
CANEY RIVER NEAR COLLINSVILLE AFFECTING ROGERS AND TULSA COUNTIES.
...FORECAST FLOODING INCREASED FROM MINOR TO MODERATE SEVERITY...
THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE CANEY RIVER NEAR COLLINSVILLE
* UNTIL LATE SATURDAY NIGHT.
* AT 6:30 AM THURSDAY, THE STAGE WAS 27.80 FEET.
* FLOOD STAGE IS 26.0 FEET.
* MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MODERATE FLOODING IS FORECAST.
* FORECAST...THE CANEY RIVER NEAR COLLINSVILLE WILL CONTINUE RISING
TO NEAR 30.4 FEET THIS AFTERNOON. THE RIVER WILL FALL BELOW FLOOD
STAGE LATE SATURDAY EVENING.
* IMPACT...AT 31.0 FEET, WIDESPREAD MODERATE FLOODING OCCURS. RURAL
ROADS NEAR THE CANEY RIVER BECOME IMPASSABLE.
&&
Weather Alert
...WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 10 AM THIS MORNING TO 7 PM CDT
THIS EVENING...
* WHAT...SOUTHWEST WINDS 15 TO 25 MPH WITH GUSTS UP TO 45 MPH
EXPECTED.
* WHERE...OSAGE, WASHINGTON OK, NOWATA, PAWNEE, TULSA AND ROGERS
COUNTIES.
* WHEN...FROM 10 AM THIS MORNING TO 7 PM CDT THIS EVENING.
* IMPACTS...WINDS THIS STRONG CAN MAKE DRIVING DIFFICULT,
ESPECIALLY FOR HIGH PROFILE VEHICLES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MOTORISTS SHOULD EXERCISE CAUTION WHILE DRIVING. BE ALERT TO
SUDDEN GUSTS OF WIND WHICH MAY CAUSE YOU TO LOSE CONTROL OF YOUR
VEHICLE. EXTRA ATTENTION SHOULD BE GIVEN TO CROSS WINDS AND ON
BRIDGES AND OVERPASSES.
&&
Weather Alert
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TULSA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
NORTHWESTERN MUSKOGEE COUNTY IN EAST CENTRAL OKLAHOMA...
CENTRAL OKMULGEE COUNTY IN NORTHEASTERN OKLAHOMA...
SOUTHEASTERN TULSA COUNTY IN NORTHEASTERN OKLAHOMA...
CENTRAL OKFUSKEE COUNTY IN EAST CENTRAL OKLAHOMA...
* UNTIL 1100 AM CDT.
* AT 1017 AM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED NEAR BEARDEN,
MOVING NORTHEAST AT 65 MPH.
HAZARD...70 MPH WIND GUSTS.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...EXPECT CONSIDERABLE TREE DAMAGE. DAMAGE IS LIKELY TO
MOBILE HOMES, ROOFS, AND OUTBUILDINGS.
* LOCATIONS IN OR NEAR THE PATH INCLUDE...
BROKEN ARROW... OKMULGEE...
OKEMAH... BIXBY...
OKFUSKEE... HASKELL...
MORRIS... BEGGS...
BEARDEN... CASTLE...
CLEARVIEW... PRESTON...
BALD HILL... OKMULGEE STATE PARK...
LIBERTY... JAMESVILLE...
HECTORVILLE... LEONARD...
THIS INCLUDES INTERSTATE 40 IN OKLAHOMA BETWEEN MILE MARKERS 212 AND
230.
HAIL...<.75IN
WIND...70MPH
Weather Alert
...THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TULSA HAS ISSUED A FLOOD WARNING
FOR THE FOLLOWING RIVERS IN OKLAHOMA...
BIRD CREEK NEAR SPERRY AFFECTING OSAGE AND TULSA COUNTIES.
CANEY RIVER NEAR RAMONA AFFECTING WASHINGTON COUNTY.
...FORECAST FLOODING CHANGED FROM MINOR TO MODERATE SEVERITY FOR THE
FOLLOWING RIVERS IN OKLAHOMA...
CANEY RIVER NEAR COLLINSVILLE AFFECTING ROGERS AND TULSA COUNTIES.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TULSA HAS ISSUED A
* FLOOD WARNING FOR
THE BIRD CREEK NEAR SPERRY
* UNTIL FRIDAY MORNING.
* AT 7:00 AM THURSDAY, THE STAGE WAS 19.07 FEET.
* FLOOD STAGE IS 21.0 FEET.
* MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FORECAST...THE BIRD CREEK NEAR SPERRY IS EXPECTED TO RISE ABOVE
FLOOD STAGE LATE THIS MORNING AND CONTINUE TO RISE TO NEAR 23.4
FEET BY THIS EVENING. THE RIVER IS EXPECTED TO FALL BELOW FLOOD
STAGE FRIDAY BEFORE DAWN.
* IMPACT...AT 23.0 FEET, MINOR RURAL FLOODING OCCURS FROM SKIATOOK TO
TURLEY.
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Oklahoma Department of Education seeks to ax state testing for this year amid coronavirus pandemic
The State Department of Education plans to pursue a federal waiver to suspend statewide student assessments for the 2019-20 school year.
“Oklahomans, like all Americans, are seeking to 'flatten the curve' of a global pandemic. Our foremost concern is ensuring our students and school communities remain as safe and healthy as possible, which is why the State Board of Education voted earlier this week to cease all school operations until at least April 6, and possibly longer,” State Superintendent of Public Instruction Joy Hofmeister said in a news release.
“Our educators and district leaders need to shift their focus from assessments to essential services, including child nutrition and planning to continue student learning through alternative delivery methods. Their priority cannot be with assessments that would be of questionable validity in the wake of a global pandemic. Assessments are very important tools, but they do not outweigh other considerations during this time of uncertainty.”
The Every Student Succeeds Act requires each state to administer tests in English language arts, mathematics and science in grades 3-8 as well as once in high school. The U.S. Department of Education has indicated it would consider waiver requests from states with widespread closures related to the spread of COVID-19.
The waiver request will also seek suspension of the Oklahoma School Report Card for the current school year. The pandemic has spurred at least 39 states to close schools statewide.
Video: March 17 update on coronavirus from local officials
Gallery: How coronavirus has affected life around Tulsa
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