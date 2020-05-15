Watch Now: Metro Christian Academy fifth-graders drive through to graduate

Families circled around the Metro Christian Academy driveway on Thursday for a graduation parade for fifth graders.
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...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 PM CDT THIS AFTERNOON... THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR * PORTIONS OF NORTHWEST ARKANSAS AND NORTHEAST OKLAHOMA... INCLUDING THE FOLLOWING COUNTIES...IN NORTHWEST ARKANSAS... BENTON AND CARROLL. IN NORTHEAST OKLAHOMA...CRAIG...DELAWARE... MAYES...NOWATA...OSAGE...OTTAWA...PAWNEE...ROGERS...TULSA AND WASHINGTON OK. * UNTIL 1 PM CDT THIS AFTERNOON * A LINE OF STRONG THUNDERSTORMS WILL PUSH SOUTHWARD INTO NORTHEAST OKLAHOMA AND FAR NORTHWEST ARKANSAS THIS MORNING. HEAVY RAINFALL IN THE 1 TO 2 INCH RANGE WILL BE POSSIBLE WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS. LOCALIZED FLASH FLOODING WILL BE POSSIBLE, PRIMARILY OVER LOW-LYING AREAS AND LOCATIONS THAT HAVE RECEIVED RECENT RAINS. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... A FLASH FLOOD WATCH MEANS RAPIDLY RISING WATER OR FLOODING IS POSSIBLE WITHIN THE WATCH AREA. &&
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THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TULSA HAS ISSUED A * URBAN AND SMALL STREAM FLOOD ADVISORY FOR... SOUTHWESTERN ROGERS COUNTY IN NORTHEASTERN OKLAHOMA... WESTERN WAGONER COUNTY IN NORTHEASTERN OKLAHOMA... SOUTHEASTERN TULSA COUNTY IN NORTHEASTERN OKLAHOMA... * UNTIL 1000 AM CDT. * AT 703 AM CDT, DOPPLER RADAR INDICATED HEAVY RAIN DUE TO THUNDERSTORMS. THIS WILL CAUSE URBAN AND SMALL STREAM FLOODING IN THE ADVISORY AREA. SOME MINOR FLOODING HAS BEEN REPORTED BETWEEN 31ST AND 41ST STREET NEAR COUNTY LINE RD. * SOME LOCATIONS THAT MAY EXPERIENCE FLOODING INCLUDE... TULSA... BROKEN ARROW... BIXBY... JENKS... GLENPOOL... COWETA... CATOOSA... VERDIGRIS... JENKS RIVERSIDE AIRPORT... TULSA INTERNATIONAL AIRPORT... STONEBLUFF... ONETA... LIBERTY... REDBIRD... LEONARD... THIS INCLUDES INTERSTATE 44 BETWEEN MILE MARKERS 220 AND 243. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD DEATHS OCCUR IN VEHICLES. &&
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...SIGNIFICANT WEATHER ADVISORY FOR SOUTHWESTERN WAGONER... NORTHWESTERN MUSKOGEE...NORTHEASTERN OKMULGEE AND SOUTHEASTERN TULSA COUNTIES UNTIL 845 AM CDT... AT 811 AM CDT, A STRONG THUNDERSTORM WAS LOCATED 4 MILES NORTH OF BALD HILL, MOVING EAST AT 30 MPH. PENNY SIZE HAIL AND WINDS IN EXCESS OF 40 MPH WILL BE POSSIBLE WITH THIS STORM. LOCATIONS IN OR NEAR THE PATH INCLUDE... COWETA... HASKELL... PORTER... TAFT... STONEBLUFF... BALD HILL... LIBERTY... REDBIRD... JAMESVILLE... HECTORVILLE... LEONARD... CHOSKA...
Watch Now: Metro Christian Academy fifth-graders drive through to graduate
- By Matt Barnard Tulsa World
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- 1 min to read
Matt Barnard
Staff Photographer
Matt joined the Tulsa World in 2007 after graduating from Oklahoma State University. He is a third-generation Cowboy. Before joining the photography staff, Matt was a reporter on the breaking news beat.
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