Watch Now: Metro Christian Academy fifth-graders drive through to graduate

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Weather Alert

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...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 1 PM CDT THIS
AFTERNOON...

THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR

* PORTIONS OF NORTHWEST ARKANSAS AND NORTHEAST OKLAHOMA...
INCLUDING THE FOLLOWING COUNTIES...IN NORTHWEST ARKANSAS...
BENTON AND CARROLL. IN NORTHEAST OKLAHOMA...CRAIG...DELAWARE...
MAYES...NOWATA...OSAGE...OTTAWA...PAWNEE...ROGERS...TULSA AND
WASHINGTON OK.

* UNTIL 1 PM CDT THIS AFTERNOON

* A LINE OF STRONG THUNDERSTORMS WILL PUSH SOUTHWARD INTO NORTHEAST
OKLAHOMA AND FAR NORTHWEST ARKANSAS THIS MORNING. HEAVY RAINFALL
IN THE 1 TO 2 INCH RANGE WILL BE POSSIBLE WITH LOCALLY HIGHER
AMOUNTS. LOCALIZED FLASH FLOODING WILL BE POSSIBLE, PRIMARILY
OVER LOW-LYING AREAS AND LOCATIONS THAT HAVE RECEIVED RECENT RAINS.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A FLASH FLOOD WATCH MEANS RAPIDLY RISING WATER OR FLOODING IS
POSSIBLE WITHIN THE WATCH AREA.

&&

Weather Alert

THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TULSA HAS ISSUED A

* URBAN AND SMALL STREAM FLOOD ADVISORY FOR...
SOUTHWESTERN ROGERS COUNTY IN NORTHEASTERN OKLAHOMA...
WESTERN WAGONER COUNTY IN NORTHEASTERN OKLAHOMA...
SOUTHEASTERN TULSA COUNTY IN NORTHEASTERN OKLAHOMA...

* UNTIL 1000 AM CDT.

* AT 703 AM CDT, DOPPLER RADAR INDICATED HEAVY RAIN DUE TO
THUNDERSTORMS. THIS WILL CAUSE URBAN AND SMALL STREAM FLOODING IN
THE ADVISORY AREA. SOME MINOR FLOODING HAS BEEN REPORTED BETWEEN
31ST AND 41ST STREET NEAR COUNTY LINE RD.

* SOME LOCATIONS THAT MAY EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
TULSA...                          BROKEN ARROW...
BIXBY...                          JENKS...
GLENPOOL...                       COWETA...
CATOOSA...                        VERDIGRIS...
JENKS RIVERSIDE AIRPORT...        TULSA INTERNATIONAL AIRPORT...
STONEBLUFF...                     ONETA...
LIBERTY...                        REDBIRD...
LEONARD...

THIS INCLUDES INTERSTATE 44 BETWEEN MILE MARKERS 220 AND 243.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.

&&

Weather Alert

...SIGNIFICANT WEATHER ADVISORY FOR SOUTHWESTERN WAGONER...
NORTHWESTERN MUSKOGEE...NORTHEASTERN OKMULGEE AND SOUTHEASTERN TULSA
COUNTIES UNTIL 845 AM CDT...

AT 811 AM CDT, A STRONG THUNDERSTORM WAS LOCATED 4 MILES NORTH OF
BALD HILL, MOVING EAST AT 30 MPH.

PENNY SIZE HAIL AND WINDS IN EXCESS OF 40 MPH WILL BE POSSIBLE WITH
THIS STORM.

LOCATIONS IN OR NEAR THE PATH INCLUDE...
COWETA...                         HASKELL...
PORTER...                         TAFT...
STONEBLUFF...                     BALD HILL...
LIBERTY...                        REDBIRD...
JAMESVILLE...                     HECTORVILLE...
LEONARD...                        CHOSKA...

Watch Now: Metro Christian Academy fifth-graders drive through to graduate

  • 1 min to read
Metro fifth-graders are drive-through graduates

Teacher Tracy Page waves to students during a graduation parade for fifth-graders at Metro Christian Academy on Thursday. MATT BARNARD/Tulsa World

Families circled around the Metro Christian Academy driveway on Thursday for a graduation parade for fifth graders. 

Metro Parade

Julia Riley (center) waves to teachers while riding in the back of a truck with her brother Davis Riley during a graduation parade for fifth-graders at Metro Christian Academy on Thursday. MATT BARNARD/Tulsa World
Metro Parade

Teachers Beth Wagner (right) and Rachel Behles (left) wave to students during a graduation parade for fifth-graders at Metro Christian Academy on Thursday. MATT BARNARD/Tulsa World
Metro Parade

Teachers Rachel Behles (left) and Christy Reece (right) wave to students during the graduation parade. MATT BARNARD/Tulsa World

Tom Gilbert

918-581-8349

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Staff Photographer

Matt joined the Tulsa World in 2007 after graduating from Oklahoma State University. He is a third-generation Cowboy. Before joining the photography staff, Matt was a reporter on the breaking news beat.

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