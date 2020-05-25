...FLASH FLOODING POSSIBLE ACROSS EASTERN OKLAHOMA AND WESTERN
ARKANSAS TODAY AND TONIGHT...
...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT FROM 1 PM CDT THIS AFTERNOON
THROUGH TUESDAY MORNING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TULSA HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WATCH FOR PORTIONS OF ARKANSAS AND OKLAHOMA...
INCLUDING THE FOLLOWING COUNTIES...IN ARKANSAS...BENTON...
CARROLL...CRAWFORD...FRANKLIN...MADISON...SEBASTIAN AND
WASHINGTON AR. IN OKLAHOMA...ADAIR...CHEROKEE...CHOCTAW...
CRAIG...DELAWARE...HASKELL...LATIMER...LE FLORE...MAYES...
MCINTOSH...MUSKOGEE...NOWATA...OKMULGEE...OTTAWA...PITTSBURG...
PUSHMATAHA...ROGERS...SEQUOYAH...TULSA...WAGONER AND
WASHINGTON OK.
* FROM 1 PM CDT THIS AFTERNOON THROUGH TUESDAY MORNING
* SEVERAL ROUNDS OF HEAVY RAIN PRODUCING THUNDERSTORMS ARE
EXPECTED ALONG AND EAST OF HIGHWAY 75 TODAY AND TONIGHT AS AN
UPPER LEVEL DISTURBANCE LIFTS UP INTO THE REGION. AREAL AVERAGE
RAINFALL AMOUNTS BETWEEN 1 AND 3 INCHES ARE EXPECTED, WITH
LOCALIZED AMOUNTS BETWEEN 4 AND 5 INCHES POSSIBLE. THIS HEAVY
RAINFALL COULD LEAD TO FLASH FLOODING, ESPECIALLY IF IT FALLS ON
AREAS THAT HAVE SEEN HEAVY RAIN OVER THE PAST FEW DAYS.
* IN ADDITION TO THE FLASH FLOODING, THE WIDESPREAD HEAVY RAINFALL
WILL LIKELY LEAD TO AN INCREASE IN MAIN-STEM RIVER FLOODING,
ESPECIALLY ALONG THE ILLINOIS AND POTEAU RIVER BASINS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS RAPIDLY RISING WATER OR FLOODING IS
POSSIBLE WITHIN THE WATCH AREA.
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Barricades block the entrance to the Gathering Place on May 11. MATT BARNARD/Tulsa World file
The first phase includes the reopening of all major pathways, lawns and trails, the skate park and BMX track.
Amenities remaining closed include The Lodge, Boathouse, Adventure Playground and sports courts.
“The health and safety of Gathering Place staff, volunteers and guests is our top priority, and we will continue to closely follow the most recent recommendations from the CDC and the City of Tulsa,” a news release states.
“Thank you for exercising social distancing and wearing a mask while visiting.”