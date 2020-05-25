Gathering Place CV (copy)

Barricades block the entrance to the Gathering Place on May 11. MATT BARNARD/Tulsa World file

 MATT BARNARD

Gathering Place will began reopening Monday.

The first phase includes the reopening of all major pathways, lawns and trails, the skate park and BMX track.

Amenities remaining closed include The Lodge, Boathouse, Adventure Playground and sports courts.

“The health and safety of Gathering Place staff, volunteers and guests is our top priority, and we will continue to closely follow the most recent recommendations from the CDC and the City of Tulsa,” a news release states.

“Thank you for exercising social distancing and wearing a mask while visiting.”

Monday's forecast, however, is for heavy rain in the area through Tuesday morning. Tulsa and eastern Oklahoma is under a flash flood watch through 7 a.m. Tuesday.

Gathering Place opened in September 2018 and drew nearly 3 million people in its first 12 months of operation, despite historic flooding that affected attendance during parts of 2019.

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Gallery: Building Gathering Place

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