...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT FROM 1 AM CDT FRIDAY THROUGH
FRIDAY AFTERNOON...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TULSA HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WATCH FOR PORTIONS OF NORTHWEST ARKANSAS AND
NORTHEAST OKLAHOMA...INCLUDING THE FOLLOWING COUNTIES...IN
NORTHWEST ARKANSAS...BENTON AND CARROLL. IN NORTHEAST
OKLAHOMA...CRAIG...DELAWARE...MAYES...NOWATA...OSAGE...
OTTAWA...PAWNEE...ROGERS...TULSA AND WASHINGTON OK.
* FROM 1 AM CDT FRIDAY THROUGH FRIDAY AFTERNOON
* THUNDERSTORMS ARE FORECAST TO PUSH SOUTHWARD INTO NORTHEAST
OKLAHOMA AND FAR NORTHWEST ARKANSAS LATE TONIGHT AND FRIDAY
MORNING. HEAVY RAINFALL IN THE 1 TO 3 INCH RANGE WITH LOCALLY
HIGHER THAN 4 INCHES WILL BE POSSIBLE THROUGH FRIDAY MORNING.
THIS RAINFALL WILL HELP TO INCREASE FLASH FLOOD CONDITIONS,
ESPECIALLY OVER LOW-LYING AREAS AND LOCATIONS HAVING RECEIVED
RECENT RAINS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS RAPIDLY RISING WATER OR FLOODING IS
POSSIBLE WITHIN THE WATCH AREA.
&&