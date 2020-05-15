2020-05-15 ne-thompson roger

Thompson

 Jessie Wardarski/ Tulsa World

OKLAHOMA CITY — A state Senate leader said Thursday that state law will not be changed to allow candidates to use donations for personal expenses.

Sen. Roger Thompson, R-Okemah, said a proposal permitting personal use of campaign funds was just a conversation starter.

“I think we need to be held accountable. I think the ethics department needs to be here, but it needs to be realistic of the world we live in today,” Thompson said.

Read the full story online at Oklahoman.com. (Some stories require a subscription.)

nclay@oklahoman.com

Tags

Recommended for you