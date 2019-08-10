(Tulsans unless indiciated)

Victoria Alao, 34; Augustine Ashibuogwu, 34.

Kimberly Gaines, 45; De’Marco Frazier, 34.

Amanda Hock, 21; Nicholas Griffin, 21, both of Stillwater.

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