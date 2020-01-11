...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM NOON CST TODAY
THROUGH LATE TONIGHT...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF ARKANSAS AND OKLAHOMA...INCLUDING THE FOLLOWING
COUNTIES...IN ARKANSAS...BENTON...CARROLL...CRAWFORD...
FRANKLIN...MADISON...SEBASTIAN AND WASHINGTON AR. IN
OKLAHOMA...ADAIR...CHEROKEE...CHOCTAW...CRAIG...DELAWARE...
HASKELL...LATIMER...LE FLORE...MAYES...MCINTOSH...MUSKOGEE...
OKFUSKEE...OKMULGEE...OTTAWA...PITTSBURG...PUSHMATAHA...
ROGERS...SEQUOYAH...TULSA AND WAGONER.
* FROM NOON CST TODAY THROUGH LATE TONIGHT
* SHOWERS AND STORMS WILL STEADILY INCREASE IN COVERAGE THROUGH
THE MORNING HOURS AND BECOME WIDESPREAD THIS AFTERNOON THROUGH
LATE EVENING. CONDITIONS WILL BE FAVORABLE FOR SHOWERS AND
STORMS TO REPEATEDLY TRACK ACROSS THE SAME REGION DURING THE
EVENING HOURS. THIS WILL RESULT IN A CORRIDOR OF HEAVY RAINFALL
TOTALS. A SWATH OF 2 TO 4 INCH RAINS IS EXPECTED, ESPECIALLY
SOUTHEAST OF INTERSTATE 44. ISOLATED LOCATIONS FROM FAR
SOUTHEAST OKLAHOMA INTO FAR NORTHWEST ARKANSAS MAY RECEIVE AS
MUCH AS 5 TO 6 INCHES OF RAIN BEFORE SUNRISE SATURDAY.
* SOIL CONDITIONS WILL QUICKLY BECOME SATURATED AND ALLOW FOR A
QUICK TRANSITION TOWARD RUNOFF FROM THE HEAVY RAINS. THIS WILL
RAISE THE POTENTIAL FOR RAPID ONSET FLOODING, AND ALSO
CONTRIBUTE TO MORE SUBSTANTIAL RISES ON AREA MAIN STEM RIVERS.
RIVER FLOOD WARNINGS ARE CURRENTLY IN EFFECT FOR THE
EXPECTATION OF SUBSTANTIAL RIVER RISES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS RAPIDLY RISING WATER OR FLOODING IS
POSSIBLE WITHIN THE WATCH AREA.
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