(Tulsans unless indicated)

Ray King, 65; Phillip Pendergraff, 60.

Annalit Naya, 32; Ralph Mays, 54.

Bonnie Riggins, 26; Dakota Kimrey, 26.

Summer Townsend, 29; Kameron Nichols, 31, both of Owasso.

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