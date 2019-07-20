(Tulsans unless indicated)

Takenya Avery, 19; Brandon Higgs, 19, of Okmulgee.

Andrea Britton, 40; Christopher Rhoads, 48, both of Bixby.

Lori Henderson, 53; Roger Poffen, 54, both of Broken Arrow.

Kendra Johnson, 32; Tony Ball, 51.

Katelynd Nave, 27; Michael Albertson, 30.

Sarah Phillips, 31; Jesse Fields, 36.

Anabella Salas Moreno, 32; Nicolas Pacheco Gomez, 32, both of Jenks.

Subscribe to Daily Headlines

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Tags

Recommended for you