(Tulsans unless indicated)
Katelynn Duncan, 26; Dustin Jones, 23.
Alanda Harrison, 34; James Adams, 48.
Jennifer Hoffman, 29; Nicholas Farley, 34.
Lilyana Llanas Briones, 29; William Ferris, 36.
Taylor Surbeck, 26; Aaron Hall, 25.
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(Tulsans unless indicated)
Katelynn Duncan, 26; Dustin Jones, 23.
Alanda Harrison, 34; James Adams, 48.
Jennifer Hoffman, 29; Nicholas Farley, 34.
Lilyana Llanas Briones, 29; William Ferris, 36.
Taylor Surbeck, 26; Aaron Hall, 25.
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