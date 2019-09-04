(Tulsans unless indicated)

Katelynn Duncan, 26; Dustin Jones, 23.

Alanda Harrison, 34; James Adams, 48.

Jennifer Hoffman, 29; Nicholas Farley, 34.

Lilyana Llanas Briones, 29; William Ferris, 36.

Taylor Surbeck, 26; Aaron Hall, 25.

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