Green Buffalo

Green Buffalo owner Joe Wilson is seen at his dispensary at Norman’s Campus Corner. Despite colleges around Oklahoma still banning even medical marijuana, Wilson thinks he has the best location in the state. 

CHRIS LANDSBERGER/The Oklahoman

 CHRIS LANDSBERGER

A short walk separates college life from a different sort of higher education.

Pass between the brick-and-stone columns that mark the north entrance of the University of Oklahoma campus and walk the half-block north on Asp Avenue into Norman’s famous Campus Corner, past some of the college town’s most popular restaurants, and you’ll reach the white sign sitting on the sidewalk, its bold, green cross and the words “Now Open” underneath, beckoning customers inside to the shopping area’s first medical marijuana dispensary.

The short distance is ideal for Scott Huggins.

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