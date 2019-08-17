GUN CONTROL RALLY

Alicia McSpadden(left) and Darla Spotts attend a Recess Rally held by Moms Demand Action Oklahoma at John Hope Franklin Reconciliation Park on Saturday. Participants were there to demand that the Senate take up and pass common sense gun laws.MIKE SIMONS/Tulsa World

 MIKE SIMONS

Moms Demand Action Oklahoma held a rally Saturday at John Hope Franklin Park where citizens wrote postcards to Sen. Mitch McConnell and signed petitions to stop permitless carry in Oklahoma.

Participants also sent messages of encouragement to school children in El Paso, Texas, in response to a mass shooting that occurred there earlier this month. 

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