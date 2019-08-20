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TPD: Motorcyclist dies in east Tulsa crash

The Oklahoma Office of the Chief Medical Examiner on Tuesday identified a motorcyclist killed in a hit and run crash early Saturday in east Tulsa. 

Larenz Tra'von Valentine, 24, was killed in the crash at 31st Street and Mingo Road about 1:30 a.m., the office said. 

Police previously said Valentine was driving east on 31st when a westbound black Honda turned south on Mingo in front of him. The Honda fled the scene and was last seen driving south on Mingo. 

Police had only a vague suspect description Saturday, and traffic investigators have released no new information related to the crash.  

Anyone with information related to the crash may call Tulsa Crime Stoppers, 918-596-COPS (2677). 

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Kelsy Schlotthauer

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Kelsy graduated with a journalism degree from Oklahoma State University in 2018 and moved to Colorado to cover breaking news before The World called her home in 2019. Follow her on Twitter for real-time reports. Phone: (918) 581-8455

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