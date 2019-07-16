David Holt

Oklahoma City Mayor David Holt responds to text messages as he works in the conference room in the Mayor’s office at Oklahoma City Hall in Oklahoma City on Thursday, Sept. 20, 2018. Chris Landsberger/The Oklahoman

 CHRIS LANDSBERGER

OKLAHOMA CITY — On Sunday, President Donald Trump tweeted that four nonwhite women in Congress should “go back” to their countries.

Hours later, Oklahoma City Mayor David Holt tweeted his support of the city’s immigrant community.

“Oklahoma City is a diverse community where 60 percent of our children are non-white. Many of our residents are immigrants. Almost all of us are the descendants of immigrants,” Holt tweeted. “We are working closely with our Native community to honor those who were truly the first Americans.”

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