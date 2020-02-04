One person was killed and another was arrested after a shooting outside Walgreens near 51st Street and Memorial Drive. 

Officers responded to the area about 3:25 p.m. Tuesday and found the victim in a car next to a taco stand at the Memorial Park shopping center. 

The victim was later pronounced dead at a local hospital, said Lt. Brandon Watkins.

Police have one person in custody related to the shooting, Watkins said. 

The killing is Tulsa's seventh homicide of the year.

This is a developing story. Check tulsaworld.com for updates. 

Kelsy Schlotthauer

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Stetson covers breaking news, general assignment and other stories. He previously worked at the Enterprise-Journal in Mississippi. He is from Broken Arrow and graduated with a journalism degree from Oklahoma State University. Phone: 918-581-8466

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