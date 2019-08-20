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TPD: Motorcyclist dies in east Tulsa crash

Police on Monday identified a motorcyclist killed in a hit and run crash early Saturday in east Tulsa. 

Lorenzo Valentine, 24, was driving east on 31st Street near Mingo Road about 1:30 a.m., when a westbound black Honda turned south in front of him, police said. 

The Honda fled the scene and was last seen driving south on Mingo. 

Police had only a vague suspect description Saturday, and traffic investigators have released no new information related to the crash. 

Police did not know where Valentine was from Monday. 

Anyone with information related to the crash may call Tulsa Crime Stoppers, 918-596-COPS (2677). 

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Kelsy Schlotthauer

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Kelsy graduated with a journalism degree from Oklahoma State University in 2018 and moved to Colorado to cover breaking news before The World called her home in 2019. Follow her on Twitter for real-time reports. Phone: (918) 581-8455

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