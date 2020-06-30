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...HEAT ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THURSDAY...

* WHAT...AFTERNOON HEAT INDEX VALUES OF 105 TO 109 EXPECTED.

* WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL, NORTHEAST AND SOUTHEAST
OKLAHOMA AND NORTHWEST AND WEST CENTRAL ARKANSAS.

* WHEN...FROM NOON TODAY TO 8 PM CDT THURSDAY.

* IMPACTS...THE COMBINATION OF HOT TEMPERATURES AND HIGH
HUMIDITY WILL COMBINE TO CREATE A DANGEROUS SITUATION IN WHICH
HEAT ILLNESSES ARE POSSIBLE.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN
POSSIBLE, RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR
EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT
STROKE. WEAR LIGHT WEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHEN
POSSIBLE AND DRINK PLENTY OF WATER. TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR
WORK THE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS
SCHEDULING FREQUENT REST BREAKS IN SHADED OR AIR CONDITIONED
ENVIRONMENTS. ANYONE OVERCOME BY HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL
AND SHADED LOCATION. HEAT STROKE IS AN EMERGENCY, CALL 911.

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Primary election results: Sen. Inhofe will go against Democrat Abby Broyles in November

We will update this story throughout the night as races and the state question are called

  • 1 min to read
TULSA VOTES

Dana Birkes inserts his ballot into a voting machine at American Legion Post 1 Tuesday, June 30, 2020. MIKE SIMONS/Tulsa World

 Mike Simons

Updated 7:44 p.m.: Looks like Sen. Jim Inhofe will again be on the Republican ticket in November. The Associated Press has called the race with Inhofe at 72% of the vote so far. He is likely going to face Abby Broyles, who is leading with 70% on the Democrat ticket for senator. AP has called her race as well.   

Updated 7:40 p.m.: About 4 percent of precincts are now reporting results. So far, the Oklahoma incumbents in Congress are in the lead in their respect races.  

See the results in real time as they come in to the election board.  

Updated 7:31 p.m.: Sen. Jim Inhofe broke out to a big lead after absentee mail and early voting numbers came in initially. He had more than 20,000 vote for him by mail. 

On the Democrat side of that Senate race, Abby Broyles had more than 40,000 vote by mail to lead the pack. 

See the results in real time as they come in to the election board.  

Updated 7:20 p.m.: Results are now showing up as absentee mail and early voting numbers are coming in for races across the state. 

See the results in real time as they come in to the election board.  

Updated 7 p.m.: The polls are now closed as Oklahomans spent Tuesday voting in the 2020  primary election.  We will update this story as races and the state question are called.

See the results in real time as they come in to the election board.  

Staff Writer Kevin Canfield filed this story earlier today about how election day started, including a precinct captain sleeping in, leaving voters waiting in line.

Tulsa World Staff Photographers Mike Simons, Matt Barnard and Stephen Pingry reported and turned in these photos so far today.

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