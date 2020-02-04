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Tulsa World file

 Cory Young

The following schools will be closed Wednesday because of snowy weather, based on social media postings and media reports:

Afton

Grove

A Tulsa Public Schools spokeswoman said Tuesday afternoon that if any delayed starts or closures are warranted, the district would announce them by 5 a.m. Wednesday.

This school closings list will be updated as closings are announced. 

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